Marina Silva é internada em São Paulo após testar positivo para Covid-19

Após testar positivo para Covid-19, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, precisou ser internada na manhã deste sábado (6), no Instituto do Coração (InCor), localizado em São Paulo. As informações são do G1.

Conforme informado pela assessoria de imprensa de Marina, a ministra está na unidade hospitalar para realizar exames, cumprindo solicitações médicas, mas deverá receber alta ainda hoje, já que seu quadro não é grave.

Anteriormente, em março deste ano, Marina Silva foi internada após apresentar sintomas gripais. Na época, suspeitava-se de que a ministra poderia estar com malária, hipótese que foi descartada pela equipe médica após exames.