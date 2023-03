Marina Silva recebe alta hospitalar em Brasília, e boletim médico descarta malária

Após ser internada com suspeita de malária, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (15). A parlamentar, que estava internada no Hospital Brasília, localizado no Lago Sul, foi liberada pelos médicos por apresentar uma melhora no quadro clínico.

Conforme o boletim médico divulgado nas redes sociais da pasta, foi descartada a infecção por malária, uma vez que houve a normalização dos parâmetros dos exames realizados pela ministra na unidade hospitalar.

Veja boletim médico

Marina Silva havia cancelado a agenda da última segunda-feira (13), após dar entrada no hospital da capital federal. Segundo o boletim, a ministra deu entrada na unidade com sintomas de síndrome gripal e "diversas hipóteses diagnósticas foram consideradas e não se confirmaram".

Ainda durante a internação, o quadro de saúde de Marina foi classificado como “clinicamente estável”.

VISITA À TERRA YANOMAMI

No início deste mês de março, Marina Silva viajou a Roraima para visitar a terra indígena Yanomami, com o intuito de verificar as ações implementadas na região pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ministra também participou de encontros com políticos e lideranças em Belém, no Pará.