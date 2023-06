Marina Silva é internada para exames após fortes dores na coluna, diz boletim médico

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não participará da reunião ministerial convocada nesta quinta-feira (15) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília. O encontro é para fazer um balanço das ações governamentais nos primeiros seis meses do terceiro mandato do petista como chefe do Executivo nacional.

Em boletim médico, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), informou que a ministra retornou ao hospital na última segunda-feira (12) devido a fortes dores na coluna e deve seguir internada para a realização de exames médicos.

Contudo, o quadro dela é estável e a previsão de alta é para os próximos dias. "A Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, retornou ao hospital devido a fortes dores na coluna. A paciente passa por avaliação e exames, após quadro de infecção por Covid-19 sem complicações, registrado em maio deste ano", diz o texto.

Saúde da ministra

Marina Silva recebeu alta do InCor no último dia 10 de maio, após passar alguns dias internada para tratar a Covid-19. À época, a ministra foi diagnosticada com a doença após sentir dores no corpo.