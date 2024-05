CNU não será adiado e data da aplicação será mantida, diz ministério

A data do Concurso Nacional Unificado (CNU) não será modificada. O certame seguirá ocorrendo no domingo, dia 5 de maio, em todo o Brasil, conforme o Ministério da Gestão e da Inovação. Nesta quinta-feira (2), afirmou que "está mantida em todo o país a aplicação das provas". As informações são do GLOBO.

Houve especulações sobre a mudança da data devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O governador gaúcho, Eduardo Leite, chegou a pedir mudança de data, declarando que "o concurso ficou completamente inviabilizado para a população gaúcha".

"O Governo Federal envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes. Quaisquer atualizações serão informadas pelos canais oficiais do Ministério". Ministério da Gestão e da Inovação Nota oficial

Concurso Nacional Unificado

O concurso será aplicado simultaneamente. Pela manhã, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas — de múltipla escolha — de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas — de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Ao todo, o certame oferta 6.640 vagas e é o maior processo seletivo para o serviço público da história do País.

Calendário