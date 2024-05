Gabarito definitivo das provas objetivas do concurso do Iplanfor é publicado; acesse o resultado

O gabarito definitivo das provas objetivas do concurso do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) ficaram disponíveis nesta quinta-feira (2). Candidatos classificados nesta fase terão as provas dissertativas ainda corrigidas. Recursos serão aceitos somente até este sábado (4).

>> Acesse o resultado

Segundo a Prefeitura, as datas das próximas etapas do concurso serão publicadas posteriormente no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo certame. As provas — tanto objetivas como dissertativas — foram aplicadas no último 14 de abril. Participaram 2,1 mil pessoas.

O concurso

O concurso do Iplanfor oferece 60 vagas para o cargo de analista de Planejamento e Inovação Urbana, e contempla áreas como Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil; Ciências da Computação, de Dados e Sociais; Direito; Contabilidade; Serviço Social; Economia, Estatística; Administração; Psicologia; Gestão de Políticas Públicas, entre outras. O salário inicial é de R$ 6,9 mil.

Do total de vagas, 12 (20%) serão destinadas a pessoas que se autoidentificam como negras (pretas ou pardas) e três (5%) serão para pessoas com deficiência.