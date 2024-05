Criação de CPIs agrada vereadores e impede investida da oposição contra Sarto

Instaladas pelo presidente Gardel Rolim na sessão de terça-feira (30) da Câmara Municipal de Fortaleza, as três CPIs contra Enel, Cagece e aplicativos de transporte lotam a pauta de investigações do Legislativo Municipal em 2024, um ano marcado pelas disputas eleitorais.

Outro alvo é evitar a instalação de uma outra CPI, pedida pela oposição, para analisar a venda de terrenos públicos pela Prefeitura de Fortaleza na gestão do prefeito José Sarto (PDT). O pedido, apresentado pelo vereador Leo Couto (PSB), contou com apoio da oposição a Sarto com assinaturas de vereadores de partidos como Psol, PT e PL.

Ano eleitoral, com promessa de disputa acirrada, é jogo de xadrez. E a base aliada do prefeito Sarto moveu uma peça no enfrentamento com a oposição. Outros embates virão.