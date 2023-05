Médicos que debocharam de Marina Silva por Covid-19 são investigados pelo CRM do Acre

Uma sindicância para apurar a conduta de médicos que debocharam da ministra da Meio Ambiente, Marina Silva, foi aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC). Conversas vazadas mostraram deboches relacionados ao diagnóstico de Covid-19 recebido pela política, além de comentários antivacina.

As mensagens teriam circulado em um grupo de profissionais no último domingo (7), mas o posicionamento do CRM-AC só ocorreu nesta quarta-feira (10), três dias após a repercussão.

Os médicos Jorge Lucas da Fonseca, Grace Mônica Alvim Coelho e Nilton Chaves teriam sido os responsáveis pelas mensagens, segundo sugerem as imagens divulgadas. Os três teriam debochado do fato de Marina ter sido internada mesmo tendo recebido todas as doses do imunizante contra a Covid.

Legenda: Mensagens foram enviadas em um grupo de médicos Foto: reprodução/WhatsApp

Deboche

A ministra do Meio Ambiente foi diagnosticada com Covid-19 no último sábado (6) e internada por conta da doença. A alta médica veio nesta terça-feira (10).

"Ué, não era vacinada?", teria comentado Jorge Lucas ao encaminhar uma notícia confirmando o diagnóstico de Marina. Em seguida, Grace Mônica Alvim, teria corroborado com a alegação. "Coisas da vida… E da vacinação!", teria escrito. Já por fim, Nilton Chaves teria finalizado: 'tomara que o vírus da Covid esteja bem'.

Em nota, o CRM confirmou que investiga o caso e que o processo será feito conforme o Código de Processo Ético-Profissional e pelo Código de Ética Médica. Já o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) afirmou que as mensagens foram enviadas em um grupo de profissionais que não é administrado pela entidade.

Resposta

Em comunicado divulgado à Rede Amazônica Acre, Grace Mônica Alvim Coelho, que é ginecologista, afirmou que a mensagem foi retirada de contexto para atacá-la e que, portanto, não seria necessário divulgar um posicionamento sobre isso.

Segundo ela, as falas faziam referenciam ao fato de que a imunização não impede novos casos de infecção. Enquanto isso, os médicos Jorge Lucas e Nilton Chaves não se pronunciaram.

Após a alta de Marina Silva, o InCor divulgou boletim afirmando que ela deve permanecer em repouso domiciliar e que como "a paciente está com esquema vacinal completo para covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado".