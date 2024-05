Pastor Lucinho Barreto diz ter beijado boca de filha, que rebate críticas

Um vídeo em que o pastor Lucinho Barreto diz ter beijado a boca da sua filha, Emily Barreto, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (2). O momento aconteceu durante um culto conduzido pelo religioso na Igreja Batista da Lagoinha, da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

“Eu peguei minha filha um dia, dei um beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim: ‘Nossa que mulherão, ai se eu te pego’. Aí ela ficava assim: ‘Credo pai, você já é da mamãe’. Aí dava um beijo nela. Um dia ela se distraiu assim, eu dei um beijo na boca dela. Ela falou assim: ‘Que é isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando eu encontrar seu namorado eu vou falar assim: você é o segundo, eu já beijei’”, disse o pastor.

Na ocasião, Lucinho falava sobre a criação dos filhos em uma conferência de público exclusivamente masculino da Igreja da Lagoinha. Ele estava ao lado de seu outro filho, Davi Barreto. Após o comentário, os participantes do culto riram e aplaudiram.

Depois da repercussão negativa nas redes sociais, o pastor publicou uma passagem bíblica que diz: “Para o puro, todas as coisas são puras; mas, para os impuros tudo é impuro.” Ele também compartilhou um pronunciamento da filha sobre o caso.

Emily Barreto utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. Ela relatou que o pai conversava no culto sobre “figuras paternas”, mas a fala foi retirada “totalmente do contexto.”

“Falaram que meu pai abusava de mim, que ele beijou na minha boca de língua e todas essas coisas, então eu estou passando aqui só para falar para vocês que é mentira. Meu pai nunca me beijou de língua. O meu pai nunca fez nada comigo, absolutamente nada. Na verdade, ele sempre me deu um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa”, defendeu Emily.

REPERCUSSÃO NEGATIVA

A fala do pastor Lucinho Barreto gerou uma série de críticas nas redes sociais. Uma das figuras públicas que se manifestaram foi a atriz Solange Couto. “Eu fiquei passada agora, indignada. Não existe contexto que justifique essas falas, ainda mais em cima de um altar. Estou exagerando? O que vocês acharam disso?”, escreveu.

“Não sei o que é pior: a fala ou a risada ao fundo após a fala”, comentou a cantora Teresa Cristina na publicação. “As pessoas perderam o senso... Inacreditável. Surreal a atitude deste pai”, publicou Deise Nunes, miss Brasil 1986.

Uma seguidora também fez críticas ao comentar o pronunciamento da filha do pastor. “Desculpe eu compreendo o que você fala, mas infelizmente a fala dele pareceu de um pai que abusa, inclusive pode ter sido interpretada dessa forma por homens abusadores, independente de nunca ter ocorrido nada, pareceu ter acontecido pelas palavras e frases que ele usou, eu fiquei tão chocada, principalmente por seguir todos vocês. Fiquei assustada ao ouvir as palavras saírem da boca dele”, ressaltou.

Já outro comentário saiu em defesa de Lucinho Barreto. “Não sei o que houve, não vi o vídeo. Mas acompanho o Pastor Lucinho e a família há muito tempo. Nunca os vi pessoalmente, mas já sei que isso tudo é mentira. O Pastor é temente a Deus, correto e justo, basta ver os frutos na família. Ninguém atira pedras em cachorro morto, como ele mesmo diz. Então, mentiras descabidas de gente que queria ter um pai como ele”, escreveu.