Nas contas de bastidores, PDT deve manter a maior bancada de vereadores na Câmara em 2025

Com 12 vereadores após o fechamento da janela partidária, o PDT é o partido que detém a maior bancada na Câmara Municipal de Fortaleza, e essa realidade deve permanecer para a próxima legislatura. Os cálculos de bastidores são feitos por parlamentares e dirigentes dos mais diversos partidos com atuação na Casa.

Vencedor das últimas três eleições ao Paço Municipal, o partido é presidido em Fortaleza pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que lidera as articulações do partido na Capital.

Desde 2012, quando ele próprio foi eleito em uma dura disputa contra o PT, o PDT iniciou um processo de hegemonia na Capital formando seguidas vezes as principais bancadas no Legislativo Municipal e elegendo ainda o presidente da Casa, desde então.

A articulação fez de Fortaleza – que no período passou a ser a maior cidade do Nordeste – o principal reduto do PDT no País. Em 2024, em que as prefeituras estarão em disputa, a Capital cearense volta a ser a grande aposta do PDT em âmbito nacional para seguir aparecendo na lista de comando das maiores cidades do País.

A disputa pelo comando de Fortaleza, no entanto, será dura. O partido está no Poder local e ter concorrentes de peso como o PT – que detém o Governo do Estado – e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sob comando de Roberto Cláudio e do prefeito Sarto, que concorre à reeleição, a articulação governista conseguiu um trunfo importante na batalha eleitoral que é a formação de chapas fortes na disputa pelas 43 cadeiras da Câmara Municipal.

Trunfos eleitorais Nas contas de bastidores, o próprio PDT deverá manter a maior bancada do Legislativo, mas há partidos aliados que também podem eleger um bom número de parlamentares como é o caso de Avante, PRD e a federação PSDB/Cidadania. A expectativa dos aliados é eleger até 30 parlamentares.

Ter chapas fortes à Câmara é uma das credenciais para levar mais longe o nome e as ideias das candidaturas majoritárias.

Apesar disso, entretanto, os partidos do arco de aliança do prefeito, até o momento, detêm pouca representatividade no Congresso Nacional, o que reduz o tempo de propaganda no rádio e na televisão ao candidato à Prefeitura, um outro trunfo considerável que, até o momento, está nas mãos do PT.

As articulações sobre este quesito, entretanto, vão até julho, quando começará o prazo para as convenções partidárias.