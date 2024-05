Tendência do PSD é apoiar Evandro Leitão em Fortaleza, diz presidente municipal

Presidente municipal do PSD em Fortaleza, o deputado federal Luiz Gastão disse a esta Coluna que o partido deve apoiar, na disputa à Prefeitura, o pré-candidato do PT, Evandro Leitão. Como segunda maior bancada na Câmara Municipal, porém, a legenda quer discutir o projeto de governo do nome ungido pelo grupo que detém o governo do Estado atualmente.

Na última terça-feira (30), Gastão foi à Câmara Municipal de Fortaleza para um encontro com a nova bancada do partido, agora com sete vereadores, atrás apenas do PDT do prefeito José Sarto, com 12 parlamentares.

“A tendência é apoiarmos o candidato do governo que é o Evandro Leitão, mas nós queremos discutir o projeto. A bancada do PSD saiu forte da última janela partidária, temos bons quadros no partido e queremos apoiar um projeto que possa melhorar a vida do povo de Fortaleza”, diz o parlamentar.

Após o fechamento da janela partidária, no início de abril, o PSD passou a ser considerado como um dos partidos que deve eleger uma bancada considerável nas eleições de outubro. E a articulação foi tocada por Luiz Gastão.

Questionado sobre um possível diálogo com o prefeito Sarto, o dirigente minimizou a possibilidade.