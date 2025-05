Marina Silva é interrompida por parlamentar e abandona sessão no Senado: 'Não sou submissa'; vídeo

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou uma sessão da Comissão de Infraestrutura no Senado nesta terça-feira (27) após discussão com parlamentares. O embate iniciou quando o senador Marcos Rogério cortou seu microfone e a impediu de falar. Marina então, disse que "não era uma mulher submissa". Logo depois, Marcos Rogério rebateu a fala: "Me respeite, ministra, se ponha no seu lugar".

A discussão continuou e, desta vez, o senador Plínio Valério proferiu ofensas à Marina, afirmando que era preciso separar a mulher da ministra porque, segundo ele, a "mulher merece respeito e a ministra, não".

Marina pediu que o senador se desculpasse, caso contrário, deixaria a sessão. Como o pedido não foi acatado pelo parlamentar, a ministra abandonou a sessão.

Assista ao vídeo