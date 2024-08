Fumaça de queimadas na Amazônia e no Pantanal afeta cidades do Sul e Sudeste; confira

A fumaça das queimadas na Amazônia e no Pantanal já atingiu pelo menos 10 estados desde o sábado (17). Fora da região amazônica, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem o maior número de cidades impactadas. A neblina também chegou ao Rio de Janeiro e a São Paulo no final de semana, conforme o Serviço de Monitoramento Atmosférico da Europa. As informações são da revista Exame.

A fumaça das queimadas na Amazônia e no Pantanal estão sendo levadas para o restante do País devido a um fluxo de ar que vem do Norte. Nesta semana os maiores focos de incêndio estão na floresta amazônica. Henrique Bernini, pesquisador de sensoriamento remoto, alerta para a situação.

"Para ter fumaça da Amazônia aqui é porque a condição lá já é extrema", afirmou. "No momento tem muito mais ignição na Amazônia, com mais de 200 eventos de fogo na região da BR 163 e mais de 200 na BR 230, além de outros espalhados por Porto Velho. Já no Pantanal são três ou quatro eventos, mas relevantes", acrescentou.

Os estados afetados são: Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

O fluxo de ar desce do Norte em direção ao Oceano Atlântico, passando primeiramente pelo Sul, por isso que a fumaça é mais intensa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Depois, o corredor de ar é deslocado para o Sudeste pelo ar frio do polo sul.

Ao alcançar as cidades mais distantes da origem dos incêndios, a fumaça, que contém partículas de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, tem seu impacto poluente reduzido, mas ainda representa um risco para idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.

