São Miguel Arcanjo: saiba como fazer a quaresma iniciada em agosto

A Quaresma de São Miguel Arcanjo, período de 40 dias em que fiéis fazem orações e penitências, teve início no dia 15 de agosto e vai até 29 de setembro, rumo à festa dos Santos Arcanjos.

De acordo com a Diocese São Carlos, em São Paulo, a quarentena é inspirada por São Francisco de Assis e orientada pelo catecismo da Igreja Católica, que diz: "Desde o início de nossa vida humana até o dia de nossa morte, podemos contar com a assistência e a intercessão dos anjos. Eles são seres puramente espirituais, criados por Deus para servi-lo, por isso podem agir em nosso favor quando os invocamos e pedimos a sua ajuda".

Para os fiéis, a prática pode fortalecer o pilar espiritual ao buscar a proteção do arcanjo.

Preparação

A Diocese orienta que, para participar da Quaresma de São Miguel, os fiéis devem se preparar espiritualmente, escolhendo uma penitência para oferecer durante os 40 dias. É comum acender uma vela abençoada diariamente diante de uma imagem de São Miguel e realizar as orações (veja descrição abaixo).

Oração Diária

A oração diária durante a Quarentena (Quaresma) inclui três partes principais:

Oração Inicial: Invocação a São Miguel e pedido de proteção;

Ladainha de São Miguel Arcanjo: Uma série de invocações pedindo a intercessão do arcanjo;

Consagração: Uma oração final de entrega e confiança na proteção de São Miguel.

Como fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo

Oração inicial para a Quaresma

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.

Sacratíssimo Coração de Jesus (3x).

Ladainha de São Miguel Arcanjo

Senhor, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, ouvi-nos.

Jesus Cristo, atendei-nos.

Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.

Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós.

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.

Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós.

São Miguel, rogai por nós.

São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós.

São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós.

São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós.

São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós.

São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós.

São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós.

São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós.

São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós.

São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós.

São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós.

São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós.

São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós.

São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós.

São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós.

São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós.

São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós.

São Miguel, consolador das almas que estão no Purgatório, rogai por nós.

São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no Purgatório, rogai por nós.

São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós.

São Miguel, nosso advogado, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor.

Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de Suas promessas.

Oração: Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém.

Consagração

Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os Anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós, hoje, me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção.

É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima.

Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no Céu.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém.