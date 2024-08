Idoso morre após quatro doses de quimioterapia, e polícia investiga erro médico em MG

Nilton Carlos Araújo, de 69 anos, morreu na noite de sexta-feira (23), durante um tratamento contra um câncer. Segundo familiares, ele recebeu quatro doses de quimioterapia, previstas para todo o mês, em somente um dia. As informações são do g1.

O idoso fazia tratamento no hospital da MedSênior, em Belo Horizonte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja também País Brigadista do Ibama morre carbonizado durante combate a incêndio no Mato Grosso País Relatório preliminar sobre acidente da Voepass deve ser divulgado em setembro

"A MedSênior lamenta profundamente o ocorrido e informa que está conduzindo uma investigação detalhada sobre o caso do paciente Nilton Carlos Araújo, com o objetivo de compreender todas as circunstâncias envolvidas e apurar fatos e responsabilidade", declarou o hospital.

TRATAMENTO E COMPLICAÇÕES

Nilton fazia tratamento contra mieloma múltiplo todas as segundas-feiras no hospital da MedSênior. No dia 19 de agosto, um enfermeiro diferente do habitual ficou responsável por administrar a quimioterapia, segundo a família, e teria aplicado quatro injeções em vez de uma.

"Eu questionei o enfermeiro, porque era diferente do costume. Perguntei se eram quatro mesmo, ele disse que sim e aplicou uma atrás da outra", relatou Carolina Araújo, filha de Nilton. No mesmo dia, o idoso começou a passar mal e retornou ao hospital.

Ele recebeu atendimento e voltou para casa, mas continuou com a saúde debilitada nos dias seguintes. Na quarta-feira (21), o cenário se agravou e ele foi internado. Um dia depois ele precisou ser transferido para um hospital maior, no bairro Serra, Região Centro-Sul da capital.

A família registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia, quando o idoso foi entubado, mas ele não resistiu e faleceu no dia 23.