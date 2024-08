Relatório preliminar sobre acidente da Voepass deve ser divulgado em setembro

O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) sobre a causa do acidente com o avião da Voepass no início deste mês, que deixou 62 mortos, deve ser divulgado no próximo dia 6 setembro pela Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com os investigadores, a análise preliminar dos dados verificou que o ATR 72-500 perdeu altitude de forma repentina. O gravador de voz da cabine do avião registrou conversas do copiloto sobre "dar potência" à aeronave minutos antes da queda, além de gritos na aeronave.

O laboratório de leitura e análise de dados do Cenipa, que é vinculado à Força Aérea, fez aproximadamente duas horas de transcrição. No entanto, a análise do áudio da cabine, sozinha, não é capaz de dar uma causa específica para a queda.

Piloto não reportou emergência

Segundo a Aeronáutica, o piloto do avião da Voepass não relatou emergência durante a queda.

Conforme nota da Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. "A partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22", afirma o texto.