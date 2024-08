Neto de Silvio Santos vence torneio e homenageia avô com troféu em missa de 7º dia

Um dos netos de Silvio Santos venceu um campeonato de tênis e dedicou a vitória ao avô. O troféu foi levado por Pedro, de 9 anos, filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria, para a missa de sétimo dia do dono do SBT.

Conforme uma publicação feita por Fábio no Instagram, Pedro chorou de emoção quando ganhou o torneio. Ele competiu em uma categoria acima da que normalmente compete.

"Ele [Silvio] sempre perguntava para o Pedro sobre o tênis e sempre queria saber dos campeonatos. Pedro, hoje, quase não entrou na quadra final porque estava muito emocionado. Ia terminar o jogo e já teríamos a missa de sétimo dia do 'Vovô Senor' na sinagoga. Agora, está levando o troféu para ele", escreveu Fábio.

A publicação emocionou os seguidores do genro do apresentador. "Que lindo. Parabéns ao Pedro e à família, que são inspiração. E ao avô, que está vibrando no céu pela conquista do neto", disse uma fã de Silvio. "Que orgulho seu vovô tem de você, Pedro", celebrou mais uma.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos. Ele já estava afastado dos programas no SBT há dois anos, devido a um tratamento da saúde.

Segundo o hospital Albert Einstein, de São Paulo, onde o apresentador e empresário estava internado, a causa da morte foi broncopneumonia causada por infecção do H1N1.