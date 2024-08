Faustão dá conselho às filhas de Silvio Santos: 'aprender cada vez mais para valorizar'

Após a morte de Silvio Santos, no último sábado (17), fãs utilizaram as redes sociais para relembrar a trajetória do apresentador, interessados em descobrir aspectos da vida dele longe das câmeras. Com os compartilhamentos, surgiram diversos questionamentos sobre a primeira esposa do comunicador, Maria Aparecida Vieira, com quem ele manteve um relacionamento discreto.

De acordo com informações do jornal O Globo, Cidinha, como era carinhosamente chamada, era telefonista e conheceu o apresentador na pensão da mãe dela, onde Silvio morou por um tempo após se mudar para São Paulo.

Com a convivência, o casal se aproximou e acabou se envolvendo, construindo uma forte relação. Os dois permaneceram casados de 1962 a 1977 e tiveram duas filhas, Cintia e Silvia.

O relacionamento, no entanto, foi mantido em segredo durante o início da carreira de Silvio na televisão. O sigilio foi proposto pelo apresentador, que queria preservar a fama de “galã” dentro do mundo do entretenimento.

Em entrevista, no fim da década de 1980, o comunicador revelou se arrepender da decisão.

“Quando eu me lembro que eu dizia ser solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói… Quando eu falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz, diante da minha imaturidade”, afirmou ele.

Apesar de manter a relação longe dos holofotes, Silvio contava com o apoio de Cidinha nos bastidores. Segundo depoimento dado pela filha Cintia no documentário “Silvio Santos - Vale mais do que dinheiro”, a esposa ajudava o apresentador a armazenar as filmagens do programa que ele comandava na época.

“Ela gravava, com aquele gravador de rolo com a fita cassete, o programa das 11h até as 20h, para ele assistir durante a semana”, contou a primogênita.

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER

O relacionamento feliz teve um desfecho trágico após Cidinha passar mal e ser diagnosticada com câncer no estômago. “Eles foram jantar uma vez, eles e casais amigos, e no dia seguinte, ela não estava se sentindo bem do estômago. Ela foi fazer radiografia, chegou para mim e falou: ‘eu fiz radiografia e o rapaz olhou assim e falou ‘Tomara que seja benigno'”, relatou Júnia Rosa, ex-secretária do comunicador.

Com a descoberta, Maria Aparecida mudou-se para os Estados Unidos com as filhas, para tratar a doença. Pouco tempo depois, ela retornou para o Brasil visivelmente debilitada, já no fim da vida. “Lembro dele [Silvio] carregando ela no colo para sentar na mesa para comer. Ele cuidou da minha mãe de verdade”, relembrou Cintia.

Apesar dos esforços, Cidinha não resistiu e faleceu, aos 39 anos. A morte da esposa devastou o apresentador. De acordo com o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, o momento difícil, descrito por Silvio em um programa como “minha maior tristeza”, foi um dos únicos que fizeram o comunicador chorar.

Anos mais tarde, Silvio subiu ao altar com Íris Abravanel, com quem teve mais quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.