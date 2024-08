Filho de Silvio Santos foi reconhecido pelo STF mesmo após recusa de DNA; relembre história

O apresentador Silvio Santos deixa seis filhas herdeiras, mas também teve um filho, o gaúcho Hugo Sérgio Marques, que faleceu em 2015. Após procurar os direitos, ele foi reconhecido como filho em 2005, ainda que o dono do SBT tenha se recusado a fazer um exame de DNA.

Segundo informações da época, Hugo nasceu de uma relação de Silvio com uma mulher de Porto Alegre, conhecida por ele antes da fama na televisão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, concedida após julgamento, determinou que o rapaz passasse a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel.

Paternidade do filho

Marques contava à época que a mãe dele havia conhecido o apresentador em São Paulo, em meados dos anos 1950, e se envolvido com ele. Grávida, ela se mudou para o Rio Grande do Sul e se casou novamente, sem revelar a paternidade de início.

No início da década de 1980, a mãe, então, disse a Marques que ele era filho de Silvio Santos, e ele começou busca pela comprovação da paternidade.

Em 1996 ele entrou com ação ordinária de investigação de paternidade. Ainda assim, Silvio Santos não compareceu às datas marcadas para a realização de exame de DNA, já que não era obrigado judicialmente a realizar o exame.

A vitória na Justiça, entretanto, não resultou em um encontro de Hugo com Silvio. Ele, inclusive, não usufruiu da herança do apresentador, falecendo em 2015, aos 53 anos, vítima de infarto fulminante.

Filhas de Silvio

Já as seis filhas de Silvio são frutos de dois casamentos. O primeiro foi com Cidinha Abravanel, que faleceu de câncer em 1977. Juntos, eles tiveram Cíntia e adotaram Silvia. No segundo matrimônio, com Iris Abravanel, ele teve Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.

A expectativa é de que a herança de Silvio Santos seja dividida entre as filhas e a mulher dele. A atual presidente do SBT é Daniela Abravanel, e as irmãs também comandam programas na emissora.