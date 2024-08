Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (27)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (27) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Rachid pensa em ir embora da Vila.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

Rachid pensa em ir embora da Vila. João Pedro compartilha com Sandra seu receio de não conseguir se acertar com José Inocêncio. João Pedro sente a presença de Maria Santa. Maria Santa diz a João que veio abençoar o neto que está por vir. Lilith surpreende Morena ao revelar que é filha de Jacutinga, mas pede segredo. João Pedro apoia Zinha. Lilith pede a Morena que conte como era sua mãe.

Rachid sente falta da carta de Marianinha para Maria Santa. Norberto deixa a carta de Marianinha com José Inocêncio, mesmo ele se recusando a aceitar. Morena convida Lilith para jantar em sua casa. Sandra conta a João Pedro que está grávida e afirma que está com medo da situação. Sandra se surpreende ao ver Egídio e Eliana na casa do sogro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.