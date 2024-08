Ex-BBB Rodrigão segue internado sob observação para cirurgia, diz esposa

O ex-BBB Rodrigo Sant'Anna, o Rodrigão, 36, está internado desde a última sexta-feira (23), nos Estados Unidos — onde vive com a família. Ele sofreu uma lesão na glândula suprarrenal. Nesta segunda-feira (26), Adriana Santana, esposa do influenciador, publicou comunicado com atualização do estado de saúde do marido.

"No dia 23 de agosto de 2024, nosso querido Rodrigo enfrentou um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal. Graças à misericórdia de Deus e à habilidade de uma equipe médica extraordinária, o sangramento foi controlado com êxito por meio de um procedimento inicial chamado embolização", informa nota assinada pelo médico Antônio Viana, amigo do ex-BBB.

As glândulas suprarrenais, que recebem este nome porque se localizam acima de cada um dos rins, produzem diversos hormônios essenciais para o organismo.

Rodrigo permanece internado, estável e sob cuidadosa observação, enquanto realiza exames em preparação para cirurgia para remoção completa da lesão.

"Ele está sendo assistido com dedicação e competência, sob os cuidados atentos dos renomados cirurgiões Dr. Imram Siddiqui e Dr. Leslie Nguyen. Como amigo da família e cirurgião, estou acompanhando de perto cada etapa deste processo, juntamente com os Drs. Daniel Kirtner e André Teixeira, que têm oferecido apoio constante aqui nos Estados Unidos e Dra. Karla Assed e ao Dr. André Barbosa, cujo suporte foi tão essencial", diz nota assinada pelo médico Antônio Viana.