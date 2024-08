Ex-BBB Rodrigão é internado com urgência devido a sangramento no fígado e no rim

O ex-BBB Rodrigão, de 36 anos, foi internado com urgência em um hospital nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (23), devido a um sangramento no fígado e no rim. A informação foi divulgada nas redes sociais pela esposa dele, a também ex-BBB Adriana Sant'Anna, que estava retornando do Brasil.

Ao embarcar para voltar aos Estados Unidos, Adriana recebeu uma ligação do marido informando que “não estava aguentando de dor”. Antes de o avião decolar, ela recebe a informação de que o marido estava chegando ao hospital e após isso, ficou 6h30 sem receber nenhuma informação.

Ao chegar na conexão, antes do destino final, a mulher recebeu a informação de que Rodrigão estava com um sangramento na região do fígado e do rim e seria transferido de hospital para ser operado. "Naquele momento, meu mundo caiu", escreveu a ex-BBB.

Preocupada e abalada com a situação do marido, Adriana embarcou no outro avião e se deu conta de que havia deixado a bolsa com os documentos na primeira aeronave.

“Naquele momento, sentei no chão e comecei a chorar. 'Jesus, me ajuda! Eu não posso perder esse voo. Eu preciso achar minha bolsa'", compartilhou com os seguidores no Instagram.

Em seguida, funcionários do aeroporto anunciaram ao autofalante que haviam encontrado os pertences dela. Durante esse tempo, pessoas próximas ao ex-BBB informaram a Adriana que ele estava sem dor, após ser medicado com morfina e a caminho do outro hospital.

Adriana pediu aos seguidores para que orassem pela vida do “amor” dela e que seja declarado cura e saúde em abundância a Rodrigão.

Nas últimas atualizações publicadas pela ex-BBB no Instagram, os médicos conseguiram estancar o sangramento no fígado e no rim do Rodrigão e em seguida, fizeram uma tomografia para investigar as causas do sangramento.