MC IG e MC Ryan comemoram lançamento do álbum 'Bad Boys' com outros famosos em SP

MC Ryan SP e MC IG lançaram o álbum 'Bad Boys' em São Paulo, na madrugada dessa quinta-feira (22). O projeto da dupla, disponível nas plataformas de streaming, tem feats com artistas como Ludmilla, Mano Brown, MC Poze do Rodo e Oruam.

O disco traz 15 faixas, sendo 13 inéditas. Também participam convidados como Orochi, L7nnon, MC Hariel e MC PH.

Em entrevista à revista Quem, MC Ryan e MC IG disseram que buscam reconhecimento internacional. "Acho que a gente está atrás de algo internacional, que a gente está trilhando. [...] É só gratidão", afirmou IG. "Só falta o [rapper norte-americano] Travis [Scott] gravar com a gente", brincou Ryan.

Novo álbum

O disco 'Bad Boys' foi gravado entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e em localidades como Miami, nos Estados Unidos, e Mykonos, na Grécia. Tanto que, nas faixas, são feitas diversas referências a vivências mundiais, com base no conceito de filmes clássicos do cinema global.

O título do projeto é inspirado no longa homônimo, estrelado por Will Smith e Martin Lawrence.