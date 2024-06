MC Brinquedo segue com quadro de saúde estável após acidente de trânsito

MC Brinquedo continua com estado de saúde estável após acidente de trânsito em São Paulo, de acordo com atualizações da equipe do artista. Ele não está mais internado, mas segue em recuperação e em observação.

"Gostaríamos de informar a todos os fãs, seguidores e contratantes que o artista MC Brinquedo está se recuperando e encontra-se em estado estável. No entanto, ele permanecerá em observação. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e orações", diz nota.

O carro em que Brinquedo estava capotou em uma rua da capital paulista na madrugada da última sexta-feira (31). Ele estava com o produtor, e os dois foram internados e liberados no mesmo dia.

'Milagre de Deus'

Após o acidente, MC Brinquedo desabafou nas redes sociais. "DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver. Hoje vivi um milagre de DEUS, mas quero deixar aqui o porque disso e quem sabe do mundo espiritual vai entender", disse o funkeiro.

Na postagem, ele ainda falou sobre ter largado as drogas para melhorar de vida e poder estar bem para sua família.

"Eu não falei ainda sobre porque de uns anos pra cá, escolhi viver longe daqui e vim aqui com o resumo, mas eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus ta fazendo com meu sonho, comecei olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos, ontem conseguir a Paz no movimento", desabafou.