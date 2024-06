Thaeme, da dupla com Thiago, homenageia segurança particular morto aos 53 anos: 'Difícil seguir'

A cantora Thaeme publicou uma homenagem ao segurança Ivan Krige, de 53 anos, que morreu no último sábado (1º). Através de uma postagem no Instagram, realizada nesta segunda-feira (3), a artista destacou a importância do profissional.

"Ivan, meu fiel protetor, te amaremos para todo o sempre! Muito obrigada por tudo nesses quase 10 anos juntos!", escreveu. No vídeo, a cantora reuniu vídeos de diversos momentos com o segurança.

"Nosso anjo protetor tão amado e tão fiel! Vai ser muito difícil seguir sem você, já está sendo, porque você é único e insubstituível em todos os sentidos!", afirmou.

"Vai em paz, sua missão foi cumprida com maestria aqui nesse plano! Um dia a gente vai se encontrar e eu quero dar aquele super abraço de urso que só você tinha, tá bom!? Te amamos", finalizou.

MORTE DE IVAN

Segundo o g1, o segurança Ivan Kridge morreu em Barbacena, no interior de Minas Gerais, após sofrer um infarto.

O show da dupla sertaneja Thaeme & Thiago, que estava previsto para acontecer no último sábado (1º) em Barroso, foi cancelado após o ocorrido.