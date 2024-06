Eric Land homenageia Gabriel Diniz no segundo dia do São João de Maracanaú

O cearense Eric Land aproveitou o grande público presente no São João de Maracanaú, na noite de sábado (1º), para homenagear um amigo do forró que partiu repentinamente há cinco anos — o forrozeiro Gabriel Diniz.

"Senti no meu coração e acho que a gente tem que lembrar dessa grande estrela que passou por aqui. Com certeza, se estivesse com a gente estaria cantando aqui", comentou Eric Land.

Em seguida, ele falou sobre os cinco anos da partida do amigo. "Jamais será esquecido. Tive a honra de conhecer esse cara. Por onde passava esbanjava luz. Tive a honra de gravar uma música com ele".

Após a fala, Eric Land homenageou o amigo interpretando — acompanhado de violão — um dos principais hits de Gabriel Diniz, a música "Paraquedas".

Em novembro de 2021, Eric Land lançou um parceria musical ao lado de Gabriel Diniz. Com clipe gravado no Ceará, os fãs dos artistas ganharam o hit "Festinha Lá Em Casa".

Uma curiosidade dos dois forrozeiros é que ambos foram apadrinhados artísticamente pelo cantor Wesley Safadão.