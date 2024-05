MC Brinquedo sofre acidente de carro e desabafa: 'Vivi um milagre de Deus'

O cantor MC Brinquedo, de 22 anos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (31), na zona Sul de São Paulo. O funkeiro foi levado para ao hospital, onde passou por um check up e posteriormente foi liberado.

De acordo com a equipe do MC, ele estava voltando do estúdio onde gravava seu próximo álbum, quando de repente o motorista dormiu ao volante e o carro bateu em um poste, capotando logo em seguida.

Em seu perfil do Instagram, MC Brinquedo compartilhou um vídeo que mostra registros do acidente e no hospital. Na legenda, o cantor escreveu uma carta aberta sobre o ocorrido.

"DEUS me deixou viver de novo e eu só tenho que agradecer, pra mim valeu todo sufoco que me deixou viver. Hoje vivi um milagre de DEUS, mas quero deixar aqui o porque disso e quem sabe do mundo espiritual vai entender.", iniciou o funkeiro.

Veja postagem do funkeiro:

Longe do vício

Ainda na carta aberta, o cantor revelou aos fãs que deixou de usar drogas e explicou o motivo de estar afastado da mídia há anos. O funkeiro teve sua ascensão no mundo da música aos 13 anos.

"Eu não falei ainda sobre porque de uns anos pra cá, escolhi viver longe daqui e vim aqui com o resumo, mas eu larguei as drogas novamente, larguei tudo que é de excesso e futilidade, escolhi fazer diferente nessa oportunidade que Deus ta fazendo com meu sonho, comecei olhar que não era só eu, tenho minha família, minha filha, quero ser verdadeiramente verdade em todos os aspectos, ontem conseguir a Paz no movimento", continuou.