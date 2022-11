Drama e festa do Fortaleza: veja vídeo da comemoração à classificação para Libertadores

A classificação do Fortaleza para a pré-Libertadores foi marcada por muita emoção na Vila Belmiro, com tensão dos jogadores após a vitória contra o Santos por conta de outro duelo: América-MG x Atlético-GO. Caso o Coelho vencesse neste domingo (13), iria se classificar na vaga do Leão, e o jogo terminou depois.

O momento era de expectativa. Nos acréscimos, aos 50, um gol anulado de Conti para os mineiros pelo VAR. No Independência/MG, o confronto ainda se estendeu até os 56 do 2º tempo e estava empatado em 1 a 1.

Assim, até a definição, os atletas e a comissão técnica ficaram acompanhando tudo por celulares, ligados até junto à equipe de transmissão do SporTV presente no local. Com a notícia do término da partida no estádio Independência, em Minas Gerais, a festa se instalou junto ao elenco leonino.

Na tabela, o Fortaleza ficou em 8º, com 55 pontos. O América-MG ficou em 10º, com 53.

Comemoração no vestiário

Após a saída do gramado, os jogadores do Fortaleza fizeram muita festa nos vestiários da Vila Belmiro, palco do jogo com o Santos. Em lives nas redes sociais, atletas como Benevenuto e Lucas Crispim comandaram os demais atletas e interagiram com os torcedores.