Análise: Fortaleza é eliminado da Copa do Brasil com um VAR questionável

A eliminação do Fortaleza da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (17) para o Fluminense no Maracanã tem a marca da polêmica. O empate em 2 a 2 que eliminou o Tricolor teve intervenção direta do VAR, agindo de forma questionável nos dois gols do time carioca.

No primeiro gol do Flu, o pênalti marcado de Britez em Matheus Martins é polêmico, sem a clareza se foi dentro ou fora da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deu falta fora da área e o VAR revisou e deu dentro, com Ganso convertendo.

E no segundo lance, o mais controverso deles, foi o gol validado de Cano, com o atacante claramente com o tronco e a cabeça na frente do defensor tricolor, ainda que tenha finalizado com o pé.

As linhas foram traçadas, o gol foi validado e a regra diz que apenas braços e mãos não são levados em conta caso estejam a frente porque não podem ser utilizados para marcar um gol.

Ou seja, o lance é polêmico e ainda dará muito o que falar e só os audios disponibilizados pela CBF. Vale ressaltar que o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que será árbitro na Copa do Mundo - não teve interferência direita nas marcações, sendo orientado pelo VAR nos dois lances.

Atuação do Fortaleza

Agora vamos para o jogo. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom. O time dominou o Fluminense, mesmo com menos posse de bola, já que estava organizado e á vontade em campo.

Se o time carioca não criou nada na etapa final, mérito defensivo do Tricolor, que soube se fechar com competencia e criar jogadas na frente com qualidade.

Legenda: Fluminense e Fortaleza vão empatando no Maracanã pela Copa do Brasil Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Se no primeiro gol, Thiago Galhardo teve sorte ao ver sua finalização desviar em Manoel e Nino antes de entrar, ele deu grande passe para o segundo gol de Romero, que havia perdido uma otima chance minutos antes.

Além da dupla, Romarinho fez grande partida com bons passes e velocidade.

Em suma, a vantagem de 2 a 0 foi justa e administrável na etapa final, se não fosse o VAR e o recuo da equipe.

Recuo

Se o VAR comprometeu a classificação por intervir em lances capitais do jogo, o recuo leonino na etapa final também foi fatal.

O Fortaleza não repetiu o desempenho no 2º tempo. Claro que o Fluminense ia pressionar, e fez, pelo bom time que tem, mas o Tricolor errou demais ao recuar e ainda tomou decisões equivocadas na frente.

As mudanças de Vojvoda - entram Lucas Sasha, Robson, Lucas Lima, Moisés e Otero - pouco fizeram para mudar o panorama do jogo quando o jogo já estava empate e o Leão precisava de um gol.

Legenda: O Leão pressionou na etapa final ao sofrer o empate, mas não conseguiu o placar que lhe interessava Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Agora é Série A

Ser eliminado de seja qual competição for nunca é bom. Mas a atuação contra o Flu foi boa e mostrou um Fortaleza já diferente, confiante, com um padrão com novos reforços e já fora do Z4. Assim, com 16 rodadas da Série A ainda em disputa, o Leão tem tudo para jogar melhor e mais solto, finalizando o Brasileirão sem sustos.