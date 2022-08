Revoltado com arbitragem e eliminação, Marcelo Paz ironiza: 'esse é o árbitro que vai para a Copa'

A eliminação do Fortaleza para o Fluminense na noite desta quarta-feira (17), segue incomodando os torcedores e a diretoria Tricolor. Nas redes oficiais do clube, o presidente Marcelo Paz, fez duras críticas ao desempenho da arbitragem e questionou as inúmeras marcações ao longo do jogo.

ASSISTA:

Pronunciamento Marcelo Paz pic.twitter.com/dszmtUXwK2 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 18, 2022

Segundo Paz, o pênalti marcado foi absurdo e a não marcação do impedimento no segundo gol do Fortaleza foi um erro claro da comissão de arbitragem e do VAR.

"Nunca vi um pênalti tão absurdo marcado pelo VAR, que para a imagem e olha com calma. A imprensa do Brasil todo está comentando", disse o gestor Tricolor.

Gol de Cano

Questionando o segundo lance, Paz também reclamou da decisão do VAR em não sinalizar o impedimento de German Cano, no segundo gol do time carioca.

"A comissão de arbitragem tem que rever isso. Isso está acabando com espetáculo. Dá uma desilusão. Jogadores estão p... no vestiário", desabafou Paz.