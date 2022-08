Fluminense x Fortaleza ao vivo pela Copa do Brasil: acompanhe em tempo real

Depois de duas semanas seguidas sem jogos no meio de semana, o Fortaleza tem compromisso decisivo nesta quarta-feira (17) contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O embate entre os tricolores vale vaga nas semifinais da competiçao.

1º Tempo

0-15min:

O jogo começou com o Fluminense pressionando o Fortaleza, com Cano perdendo uma grande chance aos 7 minutos, com grande defesa de Fernando Miguel.

O Leão segurou a pressão inicial e saiu para o jogo, conseguindo seu gol praticamente em seu primeiro ataque: Titi fez lançamento, Nino falhou e Thiago Galhardo bateu para defesa de Fábio, mas na sobra, a bola bate em Manoel e Nino antes de entrar.

15-30min

Com o gol, o Leão ficou mais à vontade no jogo, enquanto o Fluminense muito nervoso, errando demais.

E o Tricolor aproveitou para crescer no jogo e criar boas chances para ampliar. Primeiro, Britez cabeceou para fora após cobrança de falta de Romarinho aos 24 minutos. Três minutos depois, Romarinho dá ótimo passe para Romero, que finaliza para grande defesa de Fábio.

O Fluminense respondeu aos 30 minutos, com Samuel Xavier finalizando com desvio para grande defesa de Fernando Miguel.

30-45min

Na reta final do 1º tempo a partida ficou mais equilibrada e também truncada, mas o Leão conseguiu uma grande jogada nos acréscimos e marcou o segundo: Galhardo lançou Romero, que bateu na saída de Fábio para marcar o segundo e dar a vantagem que o time precisa para se classificar.

2º Tempo

0-15min

A etapa final de jogo começou com o Fluminense tentando pressionar, pela desvantagem no confronto. Mas o time de Fernando Diniz estava ansioso, desorganizado e não conseguia criar.

O Fortaleza, o contrário, recuou suas linhas e passou a se defender, tentando explorar os contra-ataques..

Escalações:

Fluminense



Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins,

Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz

Fortaleza:



Fernando Miguel, Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi, Ceballos, José Welison, Hércules,

Matheus Vargas, Thiago Galhardo, Romarinho e Silvio Romero. Técnico: Vojvoda

Ficha técnica | Fluminense x Fortaleza

Data/Hora: 17/08/2022, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Amazon Prime, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

