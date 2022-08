Fortaleza deixa Copa do Brasil com meta superada e ultrapassa R$ 33 milhões em prêmios em 2022

O Fortaleza deixou a Copa do Brasil de 2022 nas quartas de final. Pela 2ª vez na história, o clube avançou até essa etapa do mata-mata, repetindo 2001, e o desempenho superou a meta do planejamento estratégico para a temporada. Até o momento, o time atingiu o objetivo em quatro dos cinco torneios, o que garantiu receita milionária em prêmios.

A eliminação para o Fluminense nesta quarta-feira (17) tem o peso da arbitragem, com decisões polêmicas do árbitro de vídeo (VAR) no Maracanã que interferiram no empate em 2x2. Apesar disso, a expectativa inicial foi atingida, se soma aos desempenhos, e gera um total de R$ 33,9 milhões em cotas.

Premiações do Fortaleza em 2022 até o momento

Copa do Brasil: R$ 8,8 milhões

Libertadores: US$ 4,05 milhões (R$ 21,6 milhões)

Copa do Nordeste: R$ 3,56 milhões

Legenda: Em 2022, o Fortaleza conseguiu marcas importantes para o clube em desempenho esportivo Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Na Copa do Brasil, o valor arrecadado foi de R$ 8,8 milhões. Na Copa do Nordeste, com o título regional, atingiu R$ 3,56 milhões. Por fim, na campanha inédita da Libertadores, mais US$ 4,05 milhões (cerca de R$ 21,6 milhões). O investimento esportivo, assim, tem retorno financeiro.

O grande objetivo, no entanto, é a permanência na Série A. Após encerrar o 1º turno na lanterna, o Leão deixou a zona com uma arrancada no returno e, hoje, está na 15ª posição, com 24 pontos. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a chance de avançar na Sula é 34,3%.

OBJETIVOS DO FORTALEZA EM 2022

Série A : conseguir posição que classifica para torneio internacional

: conseguir posição que classifica para torneio internacional Campeonato Cearense : conquistar o título (foi campeão).

: conquistar o título (foi campeão). Copa do Nordeste : avançar no mínimo às semifinais (foi campeão).

: avançar no mínimo às semifinais (foi campeão). Copa do Brasil : avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas).

: avançar no mínimo às oitavas de final (chegou às quartas). Libertadores: avançar ou conseguir vaga na Sul-Americana (deixou a Liberta nas oitavas).