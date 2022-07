Fortaleza deixa Libertadores com premiação milionária até as oitavas; veja valores

O Fortaleza foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final nesta quinta-feira (7). Na Argentina, o time foi superado pelo Estudiantes (ARG) por 3 a 0, após empate sem gols na Arena Castelão, e deixou o torneio, apesar de embolsar uma receita milionária da Conmebol em premiação.

Com o desempenho, o Leão arrecadou US$ 4,05 milhões (R$ 21,6 mihões). O valor envolve os US$ 3 milhões recebidos pela participação na fase de grupos - cada jogo em casa rendeu US$ 1 milhão em bônus - e os US$ 1,05 milhão das oitavas.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA LIBERTADORES

Fase de grupos: US$ 3 milhões.

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão.

Total: US$ 4,05 milhões (R$ 21,6 milhões).

Aos times que avançarem para as semifinais, a cota será de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões). O Estudiantes (ARG) vai enfrentar o Athletico-PR nas quartas de final.

META TRICOLOR

No planejamento estratégico para 2022, a gestão do Fortaleza definiu que o time deveria se classificar às oitvas de final da Libertadores ou ficar em 3º do chaveamento, o que renderia uma participação na Copa Sul-Americana. Assim, o Leão atingiu a meta estipulada para a competição.

Na fase de grupos, avançou na vice-liderança do Grupo F, contra River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER. Além de ser o único cearense que já participou do torneio.

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES EM 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,1 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,6 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,2 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 16 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,7 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 32 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 85,6 milhões)