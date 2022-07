Estudiantes x Fortaleza pela Libertadores: onde assistir, horário, escalação e palpites

Apostando todas as fichas para se reerguer do momento difícil, o Fortaleza enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, na Argentina. O segundo e decisivo duelo vale vaga inédita nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

No primeiro confronto, na Arena Castelão, as equipes ficaram no empate de 1 a 1. Assim, basta uma vitória simples para o Tricolor avançar de fase. Caso o placar igual persista, a decisão será nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

ESPN, Star+ e Facebook Watch.

COMO VEM O FORTALEZA?

O Leão vive fase complicada no Brasileirão. Último na tabela, a equipe amarga uma sequência de derrotas e tem apenas 2 vitórias em 15 jogos. No entanto, o time segue firme na disputa por vaga nas quartas da Copa do Brasil, onde venceu o Ceará, maior rival, no jogo de ida.

Além disso, se mantém firme na Libertadores e que fazer história ao conquistar vaga inédita na próxima fase. No torneio continental, a equipe não perde a cinco jogos. O Fortaleza se classificou para as oitavas em segundo lugar do Grupo F (três vitórias, um empate e duas derrotas) e somou 10 pontos.



Para o duelo, Vojvoda não terá Landázuri, que está com desconforto muscular na coxa esquerda. Já Tinga e Robson seguem no departamento médico (lesionados).



COMO CHEGA O ESTUDIANTES?

O Estudiantes encerrou a primeira fase da Libertadores em primeiro do Grupo C, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota). Diante da torcida, a equipe comandada por Ricardo Zielinski vai brigar pela vaga com força máxima.

No Campeonato Argentino, a equipe está em 18º dentre os 28 times que disputam o torneio. Das seis rodadas já disputadas, a equipe vem de uma sequência de três derrotas diante do Arsenal Sarandí, Newell's Old Boys e do Independiente. Além disso, foram apenas duas vitórias e um empate.

Em coletiva de imprensa, o técnico disse que esta será a partida mais importante do ano. Ricardo também ressaltou que o grupo estudou o Fortaleza e que pretendem fazer uma grande partida para ficar com a classificação.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estudiantes: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Lollo e Más; Manuel Castro (Leandro Díaz), Zuqui, Rodríguez e Yamartino (Benjamín Rollheiser); Mauro Boselli (Leonardo Heredia). Técnico: Ricardo Zielinsky.

Fortaleza: Marcelo Boeck, Ceballos, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima; Juninho Capixaba, Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ARBITRAGEM

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Pablo Llarena (URU)

Quarto árbitro: Roberto Pérez (PER)

VAR: Juan Lara (CHI)



FICHA TÉCNICA

Oitavas de final da Copa Libertadores

Estudiantes x Fortaleza

Data e hora: 07/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires (ARG)