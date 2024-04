Bayern x Real Madrid: confira horário, palpites e prováveis escalações

Bayern de Munique e Real Madrid entram em campo nesta terça-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela ida das semifinais da Liga dos Campeões. A partida será na Allianz Arena, em Munique.

O time alemão eliminou o Arsenal, hoje líder da Premier League. Depois do empate em 2 a 2 na ida, venceu por 1 a 0 na volta, na Alemanha. A equipe espanhola passou pelo atual campeão da Champions, Manchester City, com empate em 3 a 3 no Bernabéu, empate em 1 a 1 na Inglaterra e vitória por 4 a 3 nos pênaltis.