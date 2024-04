Ceará confirma lesões de Erick Pulga e Saulo Mineiro; veja detalhes

O Ceará publicou um novo balanço do seu departamento médico e deu detalhes sobre as lesões sofridas pelos atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro, desfalques do Vovô para a partida desta segunda-feira (29), contra o Mirassol.

Saulo Mineiro foi diagnosticado com uma lesão muscular em reto femoral da coxa direita. O atacante sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o Goiás, na primeira rodada da Série B. O clube não detalhou a gravidade da lesão e o tempo de recuperação.

Legenda: Saulo Mineiro em ação com a camisa do Ceará Foto: Kid Junior/SVM

Já Erick Pulga sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita. O clube também não deu maiores detalhes sobre a gravidade da lesão e o tempo de recuperação, mas o atleta é dúvida para os próximos jogos do Alvinegro de Porangabuçu.

Mirassol e Ceará entram em campo nesta segunda-feira (29), às 19h30 de Brasília, no estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol (SP), para disputar a segunda rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.