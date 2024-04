Fortaleza terá reunião nesta terça com FCF e órgãos públicos para tratar sobre gramado do Castelão

Representantes do Fortaleza Esporte Clube, da Superintendência de Obras Públicas (SOP), da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) e da Federação Cearense de Futebol (FCF) têm reunião marcada para o final da manhã desta terça-feira (30) para tratar sobre o gramado da Arena Castelão.

A reunião foi marcada após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vetar a realização de partidas de competições organizadas pela entidade na Arena Castelão. O veto aconteceu após uma vistoria no gramado por uma equipe de engenheiros agrônomos.

Para a Conmebol, o estádio não atende aos requisitos mínimos de qualidade da grama, sendo desclassificado para receber jogos de competições organizadas pela entidade até a correção dos problemas existentes.

Legenda: Gramado da Arena Castelão Foto: Eudes Brasil/SOP

O Fortaleza tem até o dia 10 de maio para que seja feita nova vistoria no estádio, com plano de trabalho e recuperação do campo de jogo. Caso não solicite a vistoria, o Leão tem até o dia 13 de maio para indicar outro estádio para jogar pela Copa Sul-Americana.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza ainda não indicou um outro estádio para jogar pela Copa Sul-Americana e que não cogita fazer uma indicação.

O próximo jogo do Tricolor de Aço como mandante na competição será apenas no dia 29 de maio, contra o Sportivo Trinidense/PAR, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O Leão lidera o Grupo D da Sul-Americana com nove pontos.