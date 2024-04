Jogos de Fortaleza e Ceará são transferidos para o PV em meio a críticas ao gramado do Castelão

Um jogo do Fortaleza pela Série A e um jogo do Ceará pela Série B foram transferidos da Arena Castelão para o Estádio Presidente Vargas (PV). A decisão foi tomada em comum acordo entre Secretaria do Esporte (Sesporte), Federação Cearense de Futebol (FCF) e representantes dos clubes.

PARTIDAS QUE MUDARAM PARA O PV

Ceará x CRB | Segunda-feira, 6 de maio

Fortaleza x Athletico-PR | Sábado, 18 de maio

De acordo com informações divulgadas pela Sesporte, as mudanças têm como objetivo a recuperação do gramado da Arena Castelão, que passará por uma manutenção, com "reforço da adubação e a revitalização das grandes áreas, além de corte e procedimentos de rotina".

"Garante maior espaço entre um jogo e outro para que a gente possa fortalecer a manutenção do nosso gramado", disse Rogério Pinheiro, secretário do Esporte.