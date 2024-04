Ceará chega em Maceió para encarar o CRB; Erick Pulga e Saulo serão reavaliados

A delegação do Ceará desembarcou nesta terça-feira (30) em Maceió (AL), após enfrentar o Mirassol no interior de São Paulo na noite da última segunda (29). O Vovô permanece na capital alagoana nos próximos dias, já que na quinta (2) enfrenta o CRB na Copa do Brasil.

Após deixar a cidade de Mirassol (SP), a delegação seguiu viagem de ônibus para Campinas (SP), de onde seguiu em um voo para o Rio de Janeiro (RJ). Da capital fluminense, o Vovô embarcou para Maceió (AL) na manhã desta terça.

Na tarde desta terça o grupo realiza um treino regenerativo no hotel em que está hospedado em Maceió (AL). Na quarta-feira (1º), o técnico Vagner Mancini comanda um treino de apronto no centro de treinamento do CSA.

Legenda: Vagner Mancini durante treino do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Diário do Nordeste apurou que os atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro, desfalques contra o Mirassol, serão reavaliados na manhã desta quarta para saber se têm condições de integrar a delegação em Maceió, mas é pouco provável que sejam relacionados.

O Ceará volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando enfrenta o CRB, fora de casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20h30 de Brasília.