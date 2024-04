Fortaleza gastará quase R$ 1 milhão para jogar na altitude pela Sul-Americana; entenda

O Fortaleza projeta gastar 180 mil dólares (cerca de R$ 930 mil) com a sua logística para enfrentar o Nacional Potosí pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A informação foi confirmada com exclusividade pelo supervisor de futebol do clube, Júlio Manso.

Em entrevista ao FortalezaCast, do Sistema Verdes Mares, Júlio Manso confirmou que o clube deve gastar 180 mil dólares com toda a logística para a partida que será disputada na altitude de mais de 4 mil metros, em Potosí, na Bolívia.

Legenda: Titi, Santos, Hércules e Luquinhas durante embarque do Fortaleza Foto: Lucas Catrib/SVM

O valor inclui o fretamento de voos, os deslocamentos de carros 4x4 e vans entre Sucre (BOL) e Potosí (BOL), hospedagem em hotéis e demais custos envolvidos na operação. O próprio Fortaleza será responsável por custear essa logística.

O Fortaleza enfrenta o Nacional Potosí na quarta-feira (8), no estádio Víctor Ugarte, em Potosí (BOL), às 21h de Brasília. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Grupo D.