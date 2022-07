Yago Pikachu chora após ser expulso em jogo que pode ser de despedida pelo Fortaleza

O ala Yago Pikachu pode ter se despedido amargamente do Fortaleza. O jogador, que tem proposta do futebol japonês, foi expulso aos 21 minutos do 1º tempo da partida contra o Estudiantes, em La Plata, pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Libertadores.

Pikachu foi expulso direto após falta dura em Boselli, quando deu um pisão no adversário. Após revisão do VAR, o árbitro deu vermelho ao jogador leonino.

Ao ser expulso, o ala deixou o campo chorando e foi consolado pela comissão técnica do Fortaleza.

Último jogo?

Pikachu foi um dos personagens antes do duelo após receber uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão, que sinalizou o pagamento da multa rescisória. A diretoria tricolor se reuniu com o jogador antes da viagem para a Argentina, fez uma contraproposta para mantê-lo e aguarda a resposta, que deve vir ao fim da partida desta quinta-feira (7), pela Libertadores.

O diretor de futebol e vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, afirmou que a decisão está com o jogador.

“Fomos procurados pelo empresário do jogador, ontem à noite, que disse que surgiu uma proposta do Shimizu S-Pulse do Japão, e que o clube asiático estaria disposto a pagar a multa rescisória contratual. Então, ontem, nos reunimos com o atleta, conversamos, propusemos nova valorização salarial, extensão de tempo de contrato, por entender que ele é peça importante no nosso projeto. Agora a situação está nas mãos do jogador", entrevista ao Diário do Nordeste na última terça-feira.