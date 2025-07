Mesmo com jejum, Pedro Raul segue como peça valiosa no ataque e na defesa do Ceará

Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada, com 12 gols. No entanto, o centroavante vive jejum e não balança as redes adversárias há quase dois meses. Apesar do momento, o atacante segue como peça fundamental para o Alvinegro tanto na defesa quanto no ataque. O atleta teve participação nos dois marcados na vitória maiúscula diante do líder Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro.

O camisa 9 não marca desde o duelo contra o Sampaio Corrêa, pelas quartas da Copa do Nordeste, quando o Vovô venceu a partida por 2 a 1, no dia sete de junho. O gol nos acréscimos garantiu a vitória da equipe comandada por Léo Condé.

Na última rodada do Brasileirão, a 17ª, o Alvinegro conquistou uma grande vitória diante da Raposa, fora de casa. Com o resultado, o Vovô retornou ao G-10 da tabela. A equipe venceu a partida com dois tentos de Galeano, os dois de cabeça. O camisa 9 teve papel importante nos lances.

Depois de ver o Cruzeiro abrir o placar, o Ceará não se abateu. O empate veio aos 38 minutos em jogada iniciada com Lourenço, na bola parada, em cobrança de escanteio. O meia levanta a bola na área, o atacante desvia de cabeça e finaliza com sucesso.

Legenda: Pedro Raul cercado pela marcação do Cruzeiro em lance do primeiro gol do Ceará. Foto: Reprodução/TV Globo

Galeano teve liberdade no movimento. Para isso, ele contou não só com a falha de marcação do time mineiro, mas com a presença de Pedro Raul na pequena área, chamando a marcação. O camisa 9 do Vovô estava cercado de pelo menos sete jogadores: três diretamente junto dele e outros quatro logo à frente, para tentar interceptar quaisquer alcance ou movimentação que o atacante pudesse ter.

Os zagueiros Marcos Victor e Willian Machado também estavam mais perto do lance, marcados, enquanto Pedro Henrique apareceu do lado direito, para tentar algum rebote. Não precisou. O camisa 27 finalizou certeiro. O Ceará virou a partida aos 14 minutos do segundo tempo, em jogada com Bruno Ferreira após investida do time mineiro.

Legenda: Pedro Raul aciona goleiro Bruno Ferreira em início de jogada do segundo gol do Ceará. Foto: Reprodução/TV Globo

Presença constante (também) no setor defensivo, Pedro Raul acionou o goleiro, que entregou a bola logo na saída da área. Pelo meio, o atacante carregou a bola e tocou para Fernandinho na esquerda, que arrancou em velocidade para cruzar na área. O 9 seguiu o companheiro no lance, como opção para o ataque no meio, mas Galeano apareceu pela direita para completar de cabeça para o gol e garantir a vitória do time comandado por Léo Condé.

Na Série A, Pedro Raul já chutou 47 vezes a gol, 16 deles no gol. Além disso, o centroavante tem 78 duelos aéreos vencidos, sete desarmes e duas interceptações. Apesar de não marcar há cinco partidas, o camisa 9 é crucial para o Alvinegro tanto no ataque quanto na defesa - seja como finalizador ou ímã para a marcação adversária. Decerto o papel do centroavante vai além mas, enquanto a bola na rede não volta, Condé tem um coringa em campo.