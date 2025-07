Léo Condé se manifesta sobre volta de Vina ao Ceará: ‘jogador de muita qualidade’

O técnico do Ceará, Léo Condé, falou sobre o meia-atacante Vina após a vitória do Vovô por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo (27), pela Série A do Brasileirão 2025. O Diário do Nordeste confirmou o acerto do jogador para defender o Ceará até o fim de 2026.

“Em relação ao desfecho da contratação, não posso falar ainda, mas posso falar do atleta. Um jogador que tem muita qualidade, todos o conhecem bem, tem a capacidade técnica e de definição de jogada muito boa próximo da área”, disse Condé na coletiva.

Legenda: O meia Vina atuou pelo Ceará entre as temporadas de 2020 e 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

A diretoria está se movimentando para encorpar o elenco e qualquer contratação nesse momento é bem-vinda para essa reta final de competição, para a gente acrescentar ainda mais qualidade e virtudes no nosso conjunto, que é muito forte. Léo Condé Técnico do Ceará

Após acertar a contratação de Vina, o Ceará aguarda apenas a chegada do jogador em Fortaleza (CE) para assinar o contrato. O jogador resolverá questões pessoais e se apresentará no Vovô ainda esta semana.