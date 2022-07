Torcedores do Fortaleza reagem a possível saída de Pikachu e criam campanha para o ala

Ainda com futuro indefinido no Fortaleza, Yago Pikachu é o principal assunto entre os torcedores do Leão. Maior goleador e líder de assistências da equipe na temporada, o jogador deve decidir em breve se permanece ou não no clube. O jogador recebeu proposta de um time japonês.

Nesta terça-feira (5), nas redes sociais, os tricolores reagiram a possível saída do atleta. Criticaram a diretoria do clube e lamentaram bastante a situação, mas também desejaram sorte ao jogador. O Fortaleza é lanterna no Brasileirão e também disputa vaga nas quartas da Libertadores e da Copa do Brasil.

Veja algumas mensagens no Twitter do Diário Jogada e no Instagram do Diário do Nordeste.

Legenda: Torcida comenta possível saída de Pikachu. Foto: Reprodução

