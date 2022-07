“Está nas mãos do jogador”: Fortaleza aguarda Pikachu sobre proposta do Japão; veja detalhes

A permanência de Yago Pikachu no Fortaleza Esporte Clube depende de uma decisão do atleta. Após o Shimizu S-Pulse, do Japão, sinalizar o pagamento da multa rescisória do ala junto ao clube, a diretoria tricolor se reuniu com o jogador de 30 anos, fez uma contraproposta para mantê-lo e aguarda a resposta. Uma reunião entre as partes ocorreu na última segunda-feira (4).

O Diário do Nordeste apurou, com exclusividade, que o empresário de Pikachu, Alexandre Faria, entrou em contato com a gestão para explicar que o time japonês deseja comprar o atleta. Como é a ativação da multa rescisória, o clube não pode impedir a negociação diretamente e espera o desejo do jogador.

Alex Santiago Diretor de Futebol e Vice-Presidente do Fortaleza “Fomos procurados pelo empresário do jogador, ontem à noite, que disse que surgiu uma proposta do Shimizu S-Pulse do Japão, e que o clube asiático estaria disposto a pagar a multa rescisória contratual. Então, ontem, nos reunimos com o atleta, conversamos, propusemos nova valorização salarial, extensão de tempo de contrato, por entender que ele é peça importante no nosso projeto. Agora a situação está nas mãos do jogador. Com o pagamento da multa, uma ativação contratual, nós precisamos aguardar o posicionamento do atleta. Em março, tivemos uma valorização do jogador, com novo contrato, e como dito, estamos dispostos a fazer o mesmo novamente. Agora, tudo depende dele".

Em março de 2022, Pikachu recebeu uma “proposta irrecusável” do futebol árabe. Na ocasião, a gestão procurou o jogador e acertou uma renovação contratual até o fim de 2023, com valorização salarial. Por conta de um pedido do ala, a multa para o exterior tinha um valor mais acessível.

O valor é mantido em sigilo, mas o Diário do Nordeste apurou que é próximo de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões). Caso o jogador deseje ficar, receberá uma nova valorização salarial.

Desejo de Pikachu

Em coletiva recente, Pikachu também ressaltou a possibilidade de saída do clube. “Tive oportunidade de sair na janela de janeiro, mas quis ficar. Todos os funcionários me trataram com carinho, respeito, isso pesa muito. Sempre deixo claro, em todos os clubes que eu passo, quero deixar algo marcado, quero fazer história, como foi no Paysandu e no Vasco. Eu me sinto à vontade aqui. Se o cara vier e quiser pagar a multa, a gente não pode fazer nada", brincou na época.

Na temporada de 2022, Pikachu é um dos grandes destaques do Fortaleza. No clube desde 2021, se consolidou como peça importante no esquema tático 3-5-2, foi eleito o melhor lateral-direito do último Brasileirão, conquistou títulos, participou de 91 jogos e marcou 29 gols. Hoje, o Fortaleza aguarda a decisão de Pikachu junto da torcida.