Fortaleza recusa propostas do exterior por Yago Pikachu

A diretoria do Fortaleza recusou propostas do mercado árabe pelo ala Yago Pikachu. O atleta de 29 anos, eleito o melhor lateral-direito da Série A do Brasileiro de 2021, recebeu sondagens também do Catar, do Japão e da Turquia. Os times e os valores são mantidos em sigilo pela gestão e o staff.

A oferta foi recusada para priorizar o projeto esportivo de 2022. O departamento de futebol trabalha para manter o nível do elenco visando as competições ao longo do ano, como a Libertadores.

“O presidente Marcelo Paz e toda a diretoria o receberam de braços abertos e lhe deram todo o suporte necessário: assistência na chegada à cidade, um ótimo ambiente no clube, excepcional estrutura física e compromissos financeiros honrados em dia. Além disso, os companheiros contribuíram para que ele se sentisse bem dentro de campo e pudesse desempenhar seu papel da melhor forma. Fizemos essa análise com o Pikachu e ele entendeu que, neste momento, o dinheiro não era o mais importante. Em termos financeiros a proposta do mundo árabe era imbatível, mas o Fortaleza recusou as ofertas”, revelou o agente do atleta, Alexandre Faria, da empresa Gol Brasil.

Em fevereiro, o atleta renovou contrato até o fim de 2023 - com opção de mais um ano. No planejamento financeiro, a meta de venda do Leão, de R$ 10 milhões, foi concluída em janeiro, na transferência do atacante David ao Internacional. Assim, o clube aposta na manutenção do elenco.

Reposição difícil

Ao programa Jogada 1º Tempo, do Sistema Verdes Mares, o presidente tricolor Marcelo Paz explicou a situação. A dificuldade em encontrar uma reposição para Yago Pikachu também pesou na decisão.

”Nós vamos ter um ano desafiador, a expectativa é alta pelo que fizemos ano passado. O torcedor quer sempre ganhar, e temos segurado os nossos principais jogadores. Um time quer levar o Pikachu, que teve proposta do mundo árabe. Certo, eu vendo o Pikachu, ai vou fazer o quê com o dinheiro? Eu vou trazer quem? Quem vai fazer o que o Pikachu faz? Você perde um jogador importante por um dinheiro que não é tão considerável, aquele dinheiro vai gastar para conseguir outro sem ter a certeza que o atleta vai fazer a mesma coisa”, completou o dirigente.

No esquema 3-5-2, o ala é um dos pilares do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Na atual temporada, tem cinco gols e três assistências, sendo um dos principais destaques ofensivos do time.

Entrevista com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza