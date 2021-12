Yago Pikachu integra seleção do Brasileirão da Série A: "Fizemos história no Fortaleza"

Yago Pikachu foi o representante do Fortaleza e do futebol cearense na Seleção do Campeonato Brasileiro da Série A, em prêmio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador do Leão do Pici entrou na Seleção do Campeonato como lateral-direito, mas jogou mais adiantado no time de Vojvoda, que fez história na Série A ao terminar no G4 e com vaga na Fase de Grupos da Libertadores.

"Foi a recompensa de um grande trabalho. Fizemos um Campeonato Brasileiro acima do esperado, ficamos entre os 4 da Copa do Brasil. A festa da torcida foi para coroar a nossa campanha. Hoje estou aqui, é agradecer a Deus, aos meus companheiros, ao clube que ofereceu todas as condições para eu desempenhar o meu melhor em campo. É desfrutar deste momento e como a gente diz lá em Fortaleza, fizemos história e queremos ficar marcados para sempre", declarou ele.

Na lateral-direita da #SeleçãoDoBrasileirão2021, hora do Choque do Leão! Yago Pikachu foi fundamental pra campanha histórica do @FortalezaEC e assumiu a posição! pic.twitter.com/YIRBlzWmaj — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 11, 2021

Destaque

Aos 29 anos, Pikachu foi um dos destaques entre os muitos do Fortaleza na Série A do Brasileirão. Ele entrou em campo em 34 jogos, sendo titular em 33, atuando 2.877 minutos. E mais do que isso, foi decisivo para a histórica campanha leonina participando diretamente de 14 gols, com 9 marcados e 5 assistências.

A Seleção da Série A 2021:

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Lateral-direito: Yago Pikachu (Fortaleza)

Zagueiros Gustavo Goméz (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético/MG)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético/MG)

Volantes: Edenílson (Internacional) e Jair (Atlético/MG)

Meias: Rafael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernandéz (Atlético/MG)

Atacantes: Hulk (Atlético/MG) e Michael (Flamengo).

A #SeleçãoDoBrasileirão2021 tá montada! E aí, curtiu? Parabéns a todos os vencedores! Que timaço! pic.twitter.com/8Fjqvk7sTC — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 11, 2021