Fortaleza renova contrato com Pikachu até o fim de 2023

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (2), a renovação de contrato com o ala Pikachu. Com 29 anos, o jogador tinha vínculo com o Leão até o fim da temporada e ampliou para dezembro de 2023.

A chegada ao Pici foi em 2021, após cinco anos no Vasco da Gama. Em campo, se tornou um dos destaques na campanha histórica do último ano, sendo decisivo na conquista da vaga na fase de grupos da Libertadores e no G-4 do Brasileirão.

"Ele foi decisivo em muitos jogos, tornou-se o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro, premiado pela CBF. Fez gols e assistências importantes e se mostrou também ser um líder. Por isso que estamos ampliando o contrato dele até o final de 2023 e com opção (de renovação) até 2024. Que ele possa fazer história aqui também, assim como fez com a camisa do Paysandu e do Vasco", afirmou o presidente Marcelo Paz ao site oficial do clube.

Ao todo, participou de 51 jogos e marcou 12 gols - sendo nove na elite nacional. O rendimento rendeu uma vaga na Seleção do Brasileirão de 2021, escalado como o lateral-direito da equipe.

Para além dessa renovação, a gestão também negocia as expansões contratuais do zagueiro Tite e do meia Lucas Crispim, ambos titulares do elenco atual e com contratos encerrados no fim do ano.