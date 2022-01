Fortaleza já discute renovações de Lucas Crispim, Yago Pikachu e Titi

Três dos principais jogadores do Fortaleza em 2021 possuem contratos encerrando ao fim deste ano. O zagueiro Titi e os alas Yago Pikachu e Lucas Crispim têm vínculo com o Tricolor até dezembro de 2022. Porém, a diretoria leonina já discute as renovações com os três jogadores.

Quem falou sobre a situação foi o diretor de Futebol do Fortaleza, Alex Santiago, garantindo que o clube tem interesse na permanência dos três jogadores e já há conversas em andamento para a ampliação dos atuais contratos.

"Estamos verificando essa questão dos contratos. São atletas que fazem parte da espinha dorsal do time. E, sim, sem sombra de dúvidas, nós já estamos tratando da melhor maneira possível para estender esses vínculos", afirmou, em entrevista ao canal Glória e Tradição.

Destaques

Legenda: O zagueiro Titi é um dos líderes do elenco do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Titi, Pikachu e Crispim foram titulares absolutos em 2021 e são três dos principais jogadores do Fortaleza. O defensor de 33 anos atuou em 46 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.

Já Pikachu atuou em 50 jogos, marcando 12 gols. O ala-direito foi um dos artilheiros do time na Série A do Campeonato Brasileiro e também na temporada, além de ter contribuído com oito assistências.

O líder em passes para gols foi Lucas Crispim, com 11 assistências. O meia, que foi adaptado como ala pelo lado esquerdo, marcou ainda cinco gols em 47 partidas.