Wellington Paulista deixa o Fortaleza e acerta com o América-MG

O atacante Wellington Paulista não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O centroavante acertou sua transferência para o América-MG e será jogador do Coelho nesta temporada.

O jogador rescinde contrato com o Tricolor e acerta em definitivo com o time mineiro até o fim de 2022. Assim, não há mais nenhum vínculo com o Fortaleza.

O acerto entre os clubes já estava encaminhado e foi sacramentado nos últimos dias. WP9, inclusive, já se despediu dos companheiros no Pici, no último sábado (22).

A contratação do experiente atacante é um pedido do técnico Marquinhos Santos.

Em 2021, Wellington Paulista marcou 12 gols nos 50 jogos que fez pelo Leão do Pici. Porém, passou por um longo jejum de gols no Campeonato Brasileiro e não era titular no time do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Ao todo, ele vestiu a camisa do Fortaleza em 148 partidas e anotou 42 gols, além de nove assistências.