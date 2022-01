Fortaleza anuncia contratação do atacante Moisés até 2024

O atacante Moisés, de 25 anos, foi anunciado neste sábado (22) pelo Tricolor do Pici, na sede do clube, em Fortaleza. O jogador está na capital para realização de exames e assinatura do contrato definitivo com a equipe cearense. O vínculo vai até 2024. Nas redes sociais, o Leão usou a imagem de um cesto, em alusão ao que foi colocado o menino Moisés, conforme a bíblia, para dar a dica aos torcedores.

O atleta vem de três temporadas na Ponte Preta e chega como peça de reposição após a saída de David, que foi para o Internacional. Em 2021, foram 53 jogos, 13 gols e 5 assistências. Na Série B do Campeonato Brasileiro, somou 55% de participação nos gols marcados pela equipe e concluiu 112 dribles, o primeiro colocado nesta atribuição. No acordo, a equipe tricolor irá investir também na aquisição de direitos econômicos.

Agora, a equipe de Juan Pablo Vojvoda soma sete reforços para esta temporada, que vem com calendário cheio. O clube disputa cinco competições: Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense.

